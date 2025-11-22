Influenza aviaria primo morto per H5N5 | incubo salto di specie E Bassetti avverte | Rischio pandemia
Il primo caso umano di H5N5 registrato negli Stati Uniti riporta al centro il tema dell’ influenza aviaria, perché il virus ha colpito un uomo per la prima volta. La vittima è un anziano dello Stato di Washington, già fragile per condizioni pregresse, proprietario di un pollaio esposto al contatto con uccelli selvatici. Ricoverato a novembre con febbre alta, confusione e difficoltà respiratorie, l’uomo non ce l’ha fatta. Le autorità precisano però che il rischio per la popolazione resta basso: non è stata osservata trasmissione tra persone. Il salto di specie e le valutazioni degli esperti. Il caso rappresenta un salto di specie del virus H5N5, passato dall’animale all’uomo in circostanze specifiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
