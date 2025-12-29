VIDEO | L' arte si affaccia sulla città le vetrine del Riso diventano uno spazio espositivo permanente
Una vetrina nel cuore di Palermo si trasforma in uno spazio espositivo permanente, portando l’arte contemporanea nel quotidiano. Da fine gennaio, il Riso diventa un punto di incontro tra città e creatività, offrendo ai passanti l’opportunità di osservare e dialogare con opere che si inseriscono nel contesto urbano. Un modo nuovo di vivere l’arte, integrata nella vita di tutti i giorni senza artifici o enfasi.
C’è una vetrina affacciata sull’asse più vivo di Palermo, che da fine gennaio non sarà più soltanto un vetro, ma diventerà una soglia trasparente: l’arte contemporanea entrerà nella vita quotidiana, si intrufolerà tra i passanti, si lascerà attraversare dagli sguardi, dialoga con la città senza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
