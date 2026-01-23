Fiorentina Harrison e Fabbian si presentano | le loro parole in conferenza stampa
Questa mattina, al media center del Viola Park, si è svolta la conferenza stampa di presentazione di Giovanni Fabbian e Jack Harrison, nuovi acquisti della Fiorentina, dopo Solomon e Brescianini. I giocatori hanno condiviso le loro impressioni e obiettivi in vista della stagione, offrendo un primo sguardo sulle loro prospettive con il club toscano.
Questa mattina, presso il media center del Viola Park, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Giovanni Fabbian e Jack Harrison, gli ultimi due acquisti fatti dalla Fiorentina dopo Solomon e Brescianini. Di seguito le loro considerazioni.Fabbian: “Convinto dal progetto, il mio idolo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Argomenti discussi: Domani la presentazione di Fabbian e Harrison -; Calciomercato, Fiorentina: in arrivo Fabbian, Dzeko e Richardson salutano; Fiorentina, ecco Fabbian alle visite mediche. Affare da 15 milioni, pronto per il Cagliari; Fiorentina: presi Fabbian dal Bologna ed Harrison dal Leeds.
Harrison si presenta: "Fiorentina, voglio vincere e risalire la classifica" facebook
Dettagli di #Harrison alla #Fiorentina • Prestito con diritto di riscatto • Il diritto di riscatto è di 7M + bonus #calciomercato x.com
