Choc Gabigol i tifosi del Santos irrompono in conferenza stampa | lui ride ma dopo le loro parole cambia espressione

Durante una conferenza stampa, i tifosi del Santos sono entrati in modo inaspettato, sorprendendo Gabigol. L’attuale giocatore, tornato al club dopo esperienze in Italia, ha reagito inizialmente con un sorriso, ma l’atmosfera è rapidamente cambiata a causa delle loro parole. Questa scena evidenzia le tensioni tra il giocatore e i supporter, legate al suo ritorno e alle aspettative non soddisfatte durante il suo percorso con il Santos.

Gabriel Barbosa – meteora dell’Inter noto come Gabigol – è tornato al Santos, club dove è cresciuto e con cui ha vinto due campionati Paulista, ma non ha avuto probabilmente l’accoglienza che si aspettava. Durante la prima conferenza stampa infatti l’attaccante brasiliano – che nel 201617 ha giocato con l’Inter soltanto 9 partite, segnando un gol – ha ricevuto minacce da alcuni tifosi che hanno fatto irruzione durante la presentazione in diretta. In un primo momento Gabigol ha probabilmente pensato che il gesto fosse per dargli un caloroso benvenuto, tant’è che l’ex Inter – sorridendo – ha stretto la mano a uno di loro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Choc Gabigol, i tifosi del Santos irrompono in conferenza stampa: lui ride, ma dopo le loro parole cambia espressione Leggi anche: Ex Inter, Gabigol torna al Santos e piomba in un incubo: minacce pesanti dei “tifosi” Leggi anche: Torino, Baroni in conferenza stampa dopo Sassuolo Torino 0-1: le parole del tecnico La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Gabigol, l'ex giocatore dell'Inter minacciato dai tifosi del Santos: ecco cosa è successo; Gabigol torna al Santos, ed è subito shock! Gli ultras interrompono la presentazione e minacciano l'ex Inter, Non ti vogliamo; Gabigol, ritorno shock al Santos per l'ex Inter! Minacce ultras alla presentazione: «O segni o...»; Gabigol ritorno shock al Santos per l’ex Inter! Minacce ultras alla presentazione | O segni o…. Gabigol minacciato dai tifosi del Santos alla presentazione, gli ultrà all'ex Inter: «Sai come vanno qui le cose» - L'attaccante torna nel club con cui ha vinto due campionati paulisti, farà coppia con Neymar. msn.com

