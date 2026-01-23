Filippo Mondadori | Masseria Lamacoppa si evolve e apre al pubblico Con Ostuni un legame eterno

Masseria Lamacoppa si apre al pubblico, consolidando un legame di oltre 30 anni con Ostuni. La scoperta della Puglia, avvenuta tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, ha rafforzato il rapporto tra Filippo Mondadori e questa terra, rendendo la masseria un punto di riferimento per chi desidera conoscere e apprezzare le tradizioni e il paesaggio pugliese.

È un legame indissolubile. Forte e intenso che dura da oltre 30 anni. Tra la fine degli 80 e gli inizi del 90 Leonardo Mondadori scopre la Puglia. S'innamora di Ostuni. Investe nella Città Bianca nel cuore del paesaggio rurale: in una tipica contrada dell'Alto Salento. Scopre e acquista Masseria Lamacoppa, l'imponetene antica dimora del 1500 di oltre 70 ettari a meno di due chilometri da Ostuni lungo la provinciale per Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. La Città Bianca diventa la sua seconda casa. Qui i suoi figli crescono, trascorrendo festività e stagioni estive. Ostuni pochi mesi prima della sua scomparsa gli conferisce l'onorificenza di cittadino onorario.

