Ferrario a La Confessione di Gomez Rai 3 | I discorsi di Trump? Non è improvvisazione ma minacce Anche agli alleati

Durante la puntata di La Confessione su Rai 3, Tiziana Ferrario ha commentato l’atteggiamento di Donald Trump, sottolineando come i suoi discorsi non siano frutto di improvvisazione, ma rappresentino vere e proprie minacce, anche rivolte ai propri alleati. La giornalista ha evidenziato l’importanza di interpretare correttamente le dichiarazioni dell’ex presidente, distinguendo tra retorica e azioni concrete nel contesto politico internazionale.

“L’atteggiamento di Trump non è frutto di improvvisazione. Le sue sono minacce”. Così Tiziana Ferrario ospite a La Confessione di Peter Gomez in onda su Rai 3 sabato 24 gennaio alle 20.20. Dopo aver visto uno stralcio del discorso tenuto in Svizzera dal presidente Usa Donald Trump riguardo le sue mire sulla Groenlandia, l’ex conduttrice del Tg1 ha commentato: “Quello che mi ha colpito è quel ‘we will remember’ (‘noi ce ne ricorderemo’, ndr), perché sono minacce che lui fa ai suoi più stretti alleati, agli europei. Ed è quello che sta facendo da un anno, da quando è tornato alla Casa Bianca. È un discorso sempre minaccioso ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

