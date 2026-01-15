Sicurezza e disagio giovanile Scaramagli risponde al Pd | A Ferrara non si parte da zero

L’assessora Chiara Scaramagli interviene sulla discussione in corso a Ferrara riguardo alla sicurezza e ai problemi giovanili. Rispondendo alle proposte del Pd e alle recenti dichiarazioni, l’assessora sottolinea che la questione non si affronta da zero, evidenziando le iniziative già avviate e le sfide ancora da affrontare. Un confronto necessario per trovare soluzioni condivise e sostenibili per la comunità.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.