Askatasuna braccio di ferro del Comune | il centro sociale diventa bene comune

I lavori per trasformare il centro sociale Askatasuna in un bene comune sono entrati nel vivo in queste ore, con l'inizio della pulizia e del riordino. Il patto con il Comune, quindi, procede nonostante lo stabile di viale Regina Margheria a Torino non sia mai stato sgomberato, com'era inizialmente previsto. Per tutto questo tempo è continuato a essere in uso al centro sociale e questo ha generato non poche polemiche, soprattutto per la natura dell'occupazione. Askatasuna è considerato uno dei centri sociali più violenti del Paese e anche l'ultima manifestazione non ha fatto eccezione: il "No Meloni Day" di Torino è stato caratterizzato da violenti scontri tra forze dell'ordine e manifestanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

