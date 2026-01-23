Ex Ilva | Landini Serve intervento diretto dello Stato per il futuro della fabbrica

Landini sottolinea la necessità di un intervento diretto dello Stato per garantire il futuro dell’Ilva. Nonostante gli sforzi dei lavoratori e della comunità, la fabbrica si trova in una situazione di incertezza. È fondamentale intervenire per tutelare i posti di lavoro e il patrimonio industriale, favorendo soluzioni sostenibili e condivise che possano assicurare una prospettiva stabile per il sito produttivo.

“Siamo in una fabbrica che vede a rischio il suo futuro nonostante l’importante e grande battaglia di questi lavoratori e della città”. Così Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, parlando del futuro dell'ex Ilva, a margine del suo intervento a Genova in occasione delle celebrazioni.🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Ex Ilva, la segretaria Cisl: “Molto preoccupati, serve forte intervento dello Stato” Sciopero Cgil, Morrone (Lega): "E' stato un fallimento, serve solo a misurare Landini come leader della sinistra"La giornata di sciopero della Cgil ha suscitato reazioni contrastanti, con la Lega e Matteo Salvini che criticano la scarsa partecipazione. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Oggi il ricordo di Guido Rossa, trucidato 47anni fa dalle Br. Landini e Schlein a Genova. Il segretario della…. Ex Ilva, Landini (Cgil) a Genova: Serve progetto serio, lo Stato ci metta la facciaSiamo in una fabbrica che vede a rischio il suo futuro, nonostante l'importante grande battaglia e lotta che è stata fatta da questi lavoratori e da questa città proprio qualche mese fa. bisogna che ... primocanale.it Ex Ilva: Landini, Serve intervento diretto dello Stato per il futuro della fabbricaIl segretario Cgil interviene al 47° anniversario dell’assassinio di Guido Rossa: lavoro, salari e futuro industriale al centro del discorso ... genovatoday.it Fabrizio Benzoni. . Al quinto provvedimento sull’Ilva in una sola legislatura, il Governo non è ancora riuscito a dare una prospettiva di futuro alla più grande acciaieria d’Europa e ai suoi lavoratori. Urso sale sul podio insieme ai colleghi ministri per promesse n facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.