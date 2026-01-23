Ex Ilva | Landini Serve intervento diretto dello Stato per il futuro della fabbrica

Da genovatoday.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Landini sottolinea la necessità di un intervento diretto dello Stato per garantire il futuro dell’Ilva. Nonostante gli sforzi dei lavoratori e della comunità, la fabbrica si trova in una situazione di incertezza. È fondamentale intervenire per tutelare i posti di lavoro e il patrimonio industriale, favorendo soluzioni sostenibili e condivise che possano assicurare una prospettiva stabile per il sito produttivo.

“Siamo in una fabbrica che vede a rischio il suo futuro nonostante l’importante e grande battaglia di questi lavoratori e della città”. Così Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, parlando del futuro dell'ex Ilva, a margine del suo intervento a Genova in occasione delle celebrazioni.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Ex Ilva, la segretaria Cisl: “Molto preoccupati, serve forte intervento dello Stato”

Sciopero Cgil, Morrone (Lega): "E' stato un fallimento, serve solo a misurare Landini come leader della sinistra"La giornata di sciopero della Cgil ha suscitato reazioni contrastanti, con la Lega e Matteo Salvini che criticano la scarsa partecipazione.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Oggi il ricordo di Guido Rossa, trucidato 47anni fa dalle Br. Landini e Schlein a Genova. Il segretario della….

Ex Ilva, Landini (Cgil) a Genova: Serve progetto serio, lo Stato ci metta la facciaSiamo in una fabbrica che vede a rischio il suo futuro, nonostante l'importante grande battaglia e lotta che è stata fatta da questi lavoratori e da questa città proprio qualche mese fa. bisogna che ... primocanale.it

ex ilva landini serveEx Ilva: Landini, Serve intervento diretto dello Stato per il futuro della fabbricaIl segretario Cgil interviene al 47° anniversario dell’assassinio di Guido Rossa: lavoro, salari e futuro industriale al centro del discorso ... genovatoday.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.