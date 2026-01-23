Esercizi di fantastica di Sosta Palmizi per la rassegna Ci vuole un fiore

Il 25 gennaio al Teatro Comunale di Novoli, nell’ambito della rassegna “Ci vuole un fiore”, si terrà “Esercizi di fantastica” di Sosta Palmizi. Uno spettacolo che invita a staccare lo sguardo dallo schermo e a riscoprire la potenza dell’immaginazione, attraverso un percorso di danza e teatro dedicato alle famiglie. L’evento, alle ore 17:45, ha un costo di 8 euro, ridotto 6 euro.

NOVOLI - Quando lo sguardo si stacca dallo schermo, l'immaginazione può tornare a muovere il mondo: domenica 25 gennaio (ore 17:45 ingresso 8 euro - ridotto 6 euro) al Teatro Comunale di Novoli, per la rassegna Ci vuole un fiore – famiglie a teatro, va in scena Esercizi di fantastica di Sosta.

