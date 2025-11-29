I racconti del merlo per la rassegna Ci vuole un fiore a Leverano
Domenica 30 novembre alle 17:45 (ingresso 10 euro 8 euro ridotto - under 3O over 65 e residenti di Novoli, Campi Salentina, Guagnano, Leverano, Trepuzzi) al Teatro Comunale di Leverano la rassegna Ci vuole un fiore - Famiglie a teatro prosegue con I racconti del merlo, spettacolo di Factory. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
