Inter scatta l’ora di Luis Henrique | il brasiliano titolare a Pisa

2025-11-28 20:33:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: L’esterno brasiliano che finora ha deluso le aspettative sarà impiegato titolare in Toscana per la terza volta in stagione dopo le partite contro Cagliari e Verona. L’ingresso contro la Lazio aveva sorpreso e molto probabilmente anche illuso, schierato per la prima volta a destra per 34 minuti, Carlos Augusto aveva lasciato una buona sensazione. Il brasiliano era entrato a partita ed era andato ben oltre le aspettative, un po’ perché la Lazio concedeva spazi e un po’ perché lui era più fresco degli avversari. I problemi si sono invece presentati nelle due gare successive, quando si è alzato il livello di competitività e Carlos Augusto ha iniziato la partita dal primo minuto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com