Elle Fanning, all'età di 27 anni, ha ottenuto la sua prima nomination agli Oscar, un traguardo importante nella sua carriera. La notizia ha suscitato reazioni di sorpresa e emozione, condivise anche sui social media. Questa candidatura rappresenta un riconoscimento del suo talento e del percorso artistico intrapreso fino a oggi.

A 27 anni Elle Fanning ha ricevuto la sua prima nomination agli Oscar, una notizia che l’attrice ha accolto tra lacrime e incredulità. Elle Fanning in lacrime per la prima nomination agli Oscar. A svelare la reazione è stata la stessa Elle, con un post su Instagram con cui ha condiviso tutta la sua emozione dopo l’annuncio delle nomination per la 98ª edizione degli Academy Awards. Fanning è stata nominata nella categoria Miglior Attrice Non Protagonista per il suo ruolo in Sentimental Value, e ha pubblicato uno screenshot di una chiamata FaceTime con il regista Joachim Trier e la moglie Helle Bendixen Trier. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Elle Fanning alla sua prima nomination agli Oscar: la reazione è virale

Jacob Elordi reagisce alla sua prima nomination agli Oscar: "Festeggio con mia mamma e il cane’”Jacob Elordi, noto attore, commenta con semplicità la sua prima nomination agli Oscar per il ruolo in Frankenstein.

Leggi anche: Elle Fanning è la protagonista nel film “Predator: Badlands”

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Sentimental Value | Film | Recensione; Tutte le nomination ai premi Oscar 2026; Il ‘Sentimental Value’ delle case che abitiamo; Dakota Fanning protagonista di un nuovo thriller di Apple TV.

Hunger Games: Elle Fanning vicina a un ruolo da protagonista nel film prequel L'alba sulla mietituraNei lungometraggi con star Jennifer Lawrence la parte di Effie era stata affidata a Elizabeth Banks. Elle Fanning potrebbe quindi interpretare il personaggio in L'alba sulla mietitura, mostrandolo ... movieplayer.it

Elle Fanning è nel film record di applausi di Cannes 2025: «Sono più grande, il mondo si apre»«Una volta avuto il copione, sono rimasta completamente sconvolta» ha raccontato in conferenza stampa la ventisettenne star, che presto vedremo anche come Effie nel prequel di Hunger Games (The Hunger ... iodonna.it

Elle Fanning ha reagito sui social alla sua nomination all’Oscar come Miglior Attrice Non Protagonista per Sentimental Value: «È reale È un sogno Faccio fatica persino a respirare. Sono sotto shock. Che onore immenso ricevere la mia prima nominati - facebook.com facebook

Elle Fanning via instagram insieme a Joachim Trier dopo aver ricevuto la candidatura agli #Oscars2026 x.com