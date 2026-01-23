Eintracht Francoforte-Hoffenheim sabato 24 gennaio 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Analisi del match tra Eintracht Francoforte e Hoffenheim in programma sabato 24 gennaio 2026 alle 15:30. Si approfondiscono formazioni ufficiali, quote e pronostici, considerando le recenti difficoltà dei padroni di casa, reduci da un’eliminazione in Champions League. Un eventuale risultato negativo potrebbe complicare ulteriormente la stagione dell’Eintracht in Bundesliga.

Il KO di Baku ha costretto l’Eintracht Francoforte a dire addio di fatto alla Champions, e potrebbe andare anche peggio la stagione in Bundesliga in caso di risultato negativo quest’oggi contro l’Hoffenheim. Gli Adler hanno provato a dare una scossa dopo il pari di Brema esonerando Toppmoeller; per il momento squadra affidata a Schmitt in attesa di capire chi sarà il successore.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

