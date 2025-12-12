Eintracht Francoforte-Augsburg sabato 13 dicembre 2025 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

L'Eintracht Francoforte si prepara ad affrontare l'Augsburg nella sfida di sabato 13 dicembre 2025 alle ore 15:30. Dopo una prova incoraggiante contro il Barcellona, i padroni di casa cercano di riscattarsi in questa partita di Bundesliga, mentre gli ospiti puntano a consolidare la loro posizione in classifica. Di seguito, formazioni ufficiali, quote e pronostici.

Ci ha provato e si è pure illuso per un tempo di poter battere il Barcellona, ma alla fine è arrivata l’ennesima sconfitta europea per l’Eintracht Francoforte che quest’oggi è impegnato in casa contro l’Augsburg. Il gol di Knauff aveva illuso gli Adler bravi comunque a tenere il campo per tutto il primo tempo. Nella ripresa il risveglio dei cataliani . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com

L'Eintracht punta alla zona Champions, St.Pauli scontro salvezza: il programma di Bundesliga - 1 con cui l'Union Berlino ha superato il Red Bull Lipsia ha aperto ieri sera la quattordicesima giornata di Bundesliga. tuttomercatoweb.com