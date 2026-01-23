Educazione civica e Ue arriva il nuovo toolkit per le scuole superiori | come funziona l’Iniziativa dei cittadini europei

Gli insegnanti delle scuole superiori possono ora utilizzare il toolkit aggiornato “EU Democracy in Action”, che guida gli studenti alla scoperta dell’Iniziativa dei cittadini europei attraverso attività interattive. Il materiale, disponibile gratuitamente in italiano, spiega come raccogliere firme e incidere concretamente sulle politiche dell’Unione. Gli insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado hanno a disposizione uno strumento rinnovato per affrontare i temi dell’educazione civica comunitaria. È ora accessibile una versione aggiornata del toolkit didattico EU Democracy in Action – Have Your Say with the European Citizens’ Initiative, pensato per spiegare il funzionamento dell’Unione e illustrare come i cittadini possono incidere sulle decisioni politiche.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

