Ripartono i percorsi di educazione finanziaria promossi dalla Bcc ravennate, forlivese e imolese, un’iniziativa che da anni coinvolge le scuole del territorio con l’obiettivo di formare cittadini consapevoli e attenti nella gestione del denaro. L’attività, aperta a tutti gli istituti interessati, punta a far conoscere ai più giovani temi come il risparmio, gli strumenti di pagamento, il credito e le insidie del digitale, attraverso lezioni e laboratori interattivi. Il primo percorso in partenza a breve coinvolgerà gli istituti scolastici di Castel San Pietro Terme, Imola, Forlì e Faenza e rientra nel progetto nazionale ‘Finanza epica!’, promosso in collaborazione con la Fondazione del Credito Cooperativo Tertio Millennio Ets. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Educazione finanziaria. Torna il progetto di Bcc nelle scuole superiori: "Strumento potente"