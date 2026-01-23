‘Educazione al Movimento’ | progetto gratuito per i ragazzi dai 9 ai 15 anni

“Educazione al Movimento” è un progetto gratuito dedicato ai ragazzi dai 9 ai 15 anni, promosso dal Comune di Sant’Agnello e organizzato dall’APD Carotenuto. L’iniziativa mira a promuovere l’attività motoria in modo sicuro e consapevole, coinvolgendo giovani in programmi di esercizio e educazione fisica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, con l’obiettivo di favorire uno stile di vita attivo e sano.

Stamattina il Sindaco Antonino Coppola, il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Gargiulo e la Consigliera delegata allo sport Rosa Mastellone hanno presenziato al terzo appuntamento del progetto " Educazione al Movimento ", patrocinato dal Comune di Sant'Agnello e organizzato gratuitamente dall' APD Carotenuto per tutti i ragazzi dai 9 ai 15 anni, in collaborazione con Guglielmo Formichella, direttore tecnico del progetto, preparatore di atleti professionisti ed esperto in terapia manipolativa ed esercizio terapeutico. Ospite d'eccezione dell'incontro, vissuto stavolta con gli studenti dell' Istituto comprensivo statale "Agostino Gemelli " di Sant'Agnello, è stata l'ex maratoneta della nazionale italiana Lucilla Andreucci, medaglia d'argento nei 10.

