È stata istituita la Neuroginecologia, un nuovo campo che considera il corpo femminile nella sua totalità. Questa disciplina si rivolge alle donne affette da dolore cronico pelvico ed endometriosi severa, offrendo approcci innovativi. La creazione dell’International Society of Neuro-Gynecology & nerve sparing surgery (ISNG) segna un passo importante nello sviluppo di soluzioni più complete e personalizzate nel trattamento della salute femminile.

Nuove, straordinarie frontiere nel campo della salute femminile, in particolare per chi è affetta da dolore cronico pelvico ed endometriosi severa: nascono la Neuroginecologia e l’International Society of Neuro-Gynecology & nerve sparing surgery (ISNG). Ne è ideatore il dottor Marcello Ceccaroni, cesenate di nascita, direttore del Dipartimento per la tutela della salute e della qualità di vita della donna dell’Irccs Ospedale Sacro Cuore-Don Calabria di Negrar di Valpolicella (Verona), presidente della International School of Surgical Anatomy (ISSA) il quale, appunto, ha di recente fondato una nuova società scientifica internazionale della quale è anche presidente che si occuperà di Neuroginecologia, nuova branca scientifica ultraspecialistica che mette in relazione la ginecologia con il mondo delle neuroscienze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - È nata la Neuroginecologia: "Il corpo della donna considerato nelle sua interezza"

Leggi anche: Nuovo approccio per la salute della donna con la neuroginecologia

La cucina italiana è patrimonio immateriale dell'Unesco: prima al mondo riconosciuta nella sua interezzaLa cucina italiana, riconosciuta come patrimonio immateriale dell'umanità dall'Unesco, rappresenta un importante esempio di tradizione culturale e gastronomica.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

HPV Parte 1 #ginecologacalcagni

Argomenti discussi: È nata la Neuroginecologia: Il corpo della donna considerato nelle sua interezza.

È nata la Neuroginecologia: Il corpo della donna considerato nelle sua interezzaIl dottor Marcello Ceccaroni ha dato vita al nuovo approccio medico Le radici sono nell’intuizione di Leonardo da Vinci e nei suoi studi sull’interazione tra le strutture nervose e i fenomeni funzion ... ilrestodelcarlino.it

Nasce la neuroginecologia: dal cervello alla salute femminile, una nuova frontiera per curare dolore e infertilitàLa neuroginecologia porta con sé un’idea rivoluzionaria: guardare la salute femminile partendo dal cervello. Perché se il dolore, l’infertilità o l’endometriosi cominciano spesso nel corpo, è nel ... iodonna.it