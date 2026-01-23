È nata la Camera civile di Ancona L' avvocato Susanna Randazzo è il primo presidente

È stata costituita la Camera civile di Ancona, promossa dall’Ordine degli avvocati della città. L’iniziativa mira a favorire il confronto e la collaborazione tra professionisti del settore. L’avvocato Susanna Randazzo è stata nominata primo presidente della nuova struttura, che si propone di supportare e valorizzare la professione forense nel territorio.

L'iniziativa mira a contribuire allo sviluppo della giustizia civile nelle Marche, rafforzando il ruolo dell'avvocatura come presidio di legalità e competenza al servizio della collettività. ANCONA – L'Ordine degli avvocati di Ancona ha patrocinato la costituzione della Camera civile di Ancona. L'istituzione entra dunque a far parte dell'avvocatura marchigiana. A guidarla è stata eletta l'avvocato Susanna Randazzo che ricoprirà la carica di presidente. «La Camera civile – spiega la neo presidente Randazzo - si propone di promuovere l'eccellenza nella pratica del diritto civile, favorendo il confronto scientifico e l'aggiornamento continuo tra i colleghi».

