Drammatico incidente autostrada chiusa | oltre 10 chilometri di coda

Un incidente grave ha causato la chiusura dell’autostrada, generando oltre 10 chilometri di coda. Sirene e luci lampeggianti interrompono il silenzio dell’alba, mentre i veicoli restano fermi in fila. Per i pendolari diretti verso la Valle d’Aosta, questa situazione si traduce in lunghe attese e disagi, creando un disagio diffuso sulla rete stradale.

Sirene che squarciano il silenzio dell'alba, luci lampeggianti e auto ferme in fila per chilometri. Per tanti automobilisti diretti verso la Valle d'Aosta, il viaggio di questa mattina si trasforma all'improvviso in un incubo fatto di attese, paura e rabbia. Nessuno capisce subito cosa stia succedendo, ma una cosa appare immediatamente chiara: su quel tratto di strada, oggi, non si passa. Il venerdì nero del traffico piemontese esplode nelle prime ore del mattino lungo l' autostrada Torino-Aosta-Monte Bianco, in uno dei tratti più frequentati, tra Volpiano e San Giorgio Canavese.

Incidente sull'autostrada Torino-Aosta a Foglizzo: due furgoni si scontrano e si ribaltano in carreggiata perdendo parte del carico. Tratta chiusa e lunghe codeUn incidente ha mandato nel caos la circolazione sull'autostrada Torino-Aosta-Monte Bianco nella prima mattinata di oggi, venerdì 23 gennaio 2026, in direzione della Valle. Nel tratto compreso tra gli ... torinotoday.it

