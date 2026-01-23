Dove seguire in TV Italia-Grecia, finale 3°-4° posto agli Europei di pallanuoto 2026: orario, programma e streaming. Dopo la sconfitta in semifinale contro la Serbia, l’Italia si prepara a disputare la partita per il bronzo contro la Grecia. Ecco tutte le informazioni utili per seguire l’evento in modo chiaro e preciso.

L’ Italia deve voltare pagina dopo la netta sconfitta in semifinale contro i campioni olimpici della Serbia e si appresta ad affrontare la Grecia nella finale per il bronzo ai Campionati Europei di pallanuoto 2026. Il match con in palio la terza posizione nella rassegna continentale si disputerà a Belgrado nella giornata di domenica 25 gennaio (dalle ore 17.00). Il Settebello vuole confermarsi sul podio europeo a due anni di distanza dal bronzo ottenuto nella precedente edizione andata in scena nel 2024 in Croazia, mentre viene rimandato ulteriormente l’appuntamento con la finalissima. Gli avversari degli azzurri sono reduci dalla sconfitta in semifinale contro l’Ungheria per 15-12, ma hanno già dimostrato di poter mettere in difficoltà gli uomini del CT Sandro Campagna come dimostra la vittoria nella fase a gironi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Grecia, Finale 3°-4° posto Europei pallanuoto 2026: orario, programma, streaming

