Dove vedere in tv Italia-Grecia Europei pallanuoto 2026 | orario programma streaming

Per seguire in tv Italia-Grecia, match valido per gli Europei di pallanuoto 2026, è importante conoscere orario, programma e modalità di streaming. In quest’occasione, si affrontano due squadre con storie e aspettative differenti. La partita rappresenta un momento chiave nel torneo, offrendo ai tifosi l’opportunità di seguire un evento sportivo di rilievo. Di seguito, tutte le informazioni utili per non perdere l’appuntamento.

L’ultimo incrocio diretto ha rappresentato la peggior prestazione nella storia recente di una squadra abituata ad essere un riferimento del panorama sportivo italiano. Il calendario concede ora la possibilità di ipotecare un obiettivo prestigioso senza dover trasformare l’ultima partita in uno spareggio. Nella seconda giornata del girone F degli Europei di Belgrado l’Italia affronta, il fischio di inizio è previsto domani alle 18:00, la Grecia. Gli azzurri, pur con una squadra in buona parte diversa rispetto a quella schierata nella rassegna iridata, hanno la ghiotta occasione, con una vittoria, di riscattare la débâcle subita nei quarti di finale del Mondiale di Singapore e di mettere una seria ipoteca sul pass per le semifinali. 🔗 Leggi su Oasport.it

