Dopo la scarcerazione la figlia di Totò Riina è tornata a Corleone

Dopo aver lasciato la detenzione, Maria Concetta Riina è tornata a vivere a Corleone. Figlia di Totò Riina, figura storica della mafia siciliana, la sua presenza nel paese richiama l’attenzione su un personaggio legato da anni alle vicende della criminalità organizzata. La sua permanenza a Corleone si inserisce nel contesto di un territorio segnato da profonde radici storiche e sociali.

Marica Concetta, indagata per estorsione aggravata, è stata sottoposta all'obbligo di dimora nel suo paese di origine dal gip di Firenze. In tanti l'hanno vista in centro Maria Concetta Riina, figlia del "capo dei capi" di Cosa Nostra, il boss Totò Riina, è rientrata a Corleone. Già ieri, come riporta il sito Ansa.it, è stata vista nel centro del paese tra uffici e negozi. La donna è stata scarcerata, dopo l'arresto dell'ottobre scorso per estorsione aggravata, ed è stata sottoposta dal gip di Firenze soltanto all'obbligo di dimora proprio nel Comune di Corleone. Maria Concetta Riina si trova in casa della madre Ninetta Bagarella, sorella del killer ergastolano Leoluca, in via Cesare Terranova.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Mafia, la figlia di Totò Riina esce dal carcere e torna a CorleoneMaria Concetta Riina, figlia di Totò Riina, è tornata a vivere a Corleone con l’obbligo di dimora.

Maria Concetta Riina figlia di Totò a Corleone dopo il carcere, non può uscire dal paese: è a casa della madreMaria Concetta Riina, figlia del noto boss Totò Riina, è tornata a vivere a Corleone dopo aver scontato una pena.

