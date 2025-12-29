Secondo quanto riportato da Il Difforme, Myrta Merlino potrebbe tornare su Rete 4 per condurre un nuovo programma serale insieme ad Alessandro Sallusti. La proposta sembra in fase avanzata, con Sallusti che ha superato positivamente una prima prova di circa dieci minuti. La collaborazione tra i due giornalisti rappresenta una novità nel panorama televisivo, ma i dettagli ufficiali restano ancora da confermare.

© Ildifforme.it - Myrta Merlino torna su Rete 4 al fianco di Sallusti: l’indiscrezione

