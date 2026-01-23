Domenica al polisportivo Romagnoli | Tolentino al lavoro C’è da preparare il blitz

Domenica al polisportivo, il Tolentino si prepara per il derby contro la Civitanovese. Marco Romagnoli, presidente del club, sottolinea l’impegno della squadra nel lavoro quotidiano, con l’obiettivo di affrontare al meglio questa importante sfida. La settimana si presenta intensa, con l’obiettivo di consolidare la preparazione e affrontare la partita con determinazione.

"Lavoriamo a testa bassa per preparare il blitz nel derby contro la Civitanovese". Marco Romagnoli, presidente del Tolentino, fa quadrato intorno al gruppo squadra in una settimana calda in casa cremisi. La sconfitta interna con l’Urbino ha lasciato qualche rammarico e l’imminente trasferta di Civitanova, impone agli uomini di Passarini di ritrovare al più presto la via dei tre punti. "Per noi – dice il presidente – è un momento difficile, gli ultimi risultati non sono stati convincenti, ma ho visto la squadra in settimana molto motivata e agguerrita per ritrovare presto quella positività che ci è mancata". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Sfida al "Della Vittoria». Il presidente Romagnoli: "Tolentino in ripresa». Assenze nel Matelica, è tornato AntonioniIl derby tra Tolentino e Matelica si presenta come una sfida cruciale in chiave salvezza, con entrambe le squadre alla ricerca di punti fondamentali per migliorare la propria posizione in classifica.

19^GIORNATA Civitanovese “Polisportivo Comunale”-Civitanova Marche Domenica 25/01 - 15:00 #CREMISI #Campionato #Eccellenza #Marche - facebook.com facebook