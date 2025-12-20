Dolore e rabbia ai funerali di Matilde Baldi, la ragazza morta a vent'anni dopo cinque giorni di agonia all'ospedale di Alessandria lo scorso 16 dicembre, dopo l'incidente la sera. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Matilde Baldi, rabbia e dolore ai funerali. Palloncini bianchi in cielo e un brano di Finardi: «Mia dolcissima piccola fragola»

Leggi anche: A Gandosso i funerali di Asia Curnis. Il dolore e le lacrime del paese, le parole del parroco, il volo dei palloncini: “Rabbia e dolore, ma niente odio”

Leggi anche: Palloncini bianchi ai funerali di Christian, vittima di incidente al circo nel “globo della morte”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Chi era Matilde Baldi, una gara di velocità le è costata la vita. La mamma: Suoi organi salveranno 15 persone; Dolore ai funerali di Matilde, ventenne vittima di corsa clandestina.

Matilde Baldi, rabbia e dolore ai funerali. Palloncini bianchi in cielo e un brano di Finardi: «Mia dolcissima piccola fragola» - Dolore e rabbia ai funerali di Matilde Baldi, la ragazza morta a vent'anni dopo cinque giorni di agonia all'ospedale di Alessandria lo scorso 16 dicembre, dopo l'incidente la ... leggo.it