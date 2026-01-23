Djokovic-Van de Zandschulp agli Australian Open 2026 | orario precedenti e dove vederla in tv e streaming

Novak Djokovic affronta Botic van de Zandschulp agli Australian Open 2026, nella settima giornata del torneo di Melbourne. Il match, valido per il terzo turno, si svolge in un contesto di grande attesa e interesse. Di seguito, vengono forniti orario, precedenti e le modalità per seguire l’incontro in tv e streaming, offrendo informazioni chiare e precise per gli appassionati.

Novak Djokovic torna in campo agli Australian Open 2026. Nella settima giornata dello Slam di Melbourne, il campione serbo sfida l’olandese Botic van de Zandschulp nel match valido per il terzo turno del torneo, con diretta tv e streaming. Djokovic arriva alla sfida dopo due successi convincenti: all’esordio ha superato Martinez e al secondo turno si è ripetuto contro l’azzurro Maestrelli, vincendo in entrambi i casi in tre set. Ora, però, lo attende un avversario già capace di metterlo in difficoltà in passato. Djokovic-Van de Zandschulp: data e orario del match. La partita tra Djokovic e Van de Zandschulp è in programma sabato 24 gennaio 2026 con inizio fissato alle ore 9:00 italiane. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

