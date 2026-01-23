Di Segni Ucei | Sull’antisemitismo il Pd vive sulla luna Irresponsabili!

L’osservazione di Di Segni (Ucei) evidenzia come l’assenza di una definizione chiara di antisemitismo nel dibattito politico possa rappresentare un comportamento irresponsabile da parte del Pd. La mancanza di una posizione precisa rischia di alimentare incomprensioni e di indebolire l’impegno contro ogni forma di discriminazione. È importante affrontare con serietà e chiarezza questa tematica, per garantire un dialogo costruttivo e rispettoso di tutte le comunità.

La presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane: "Non fare riferimento ad alcuna definizione di antisemitismo è un atteggiamento irresponsabile. Soprattutto alla vigilia del Giorno della Memoria. Si adotti la definione Ihra, la più accreditata a livello internazionale" Il Pd si spacca sull'antisemitismo. I riformisti non firmano il testo di Giorgis "Non fare riferimento ad alcuna definizione di antisemitismo credo sia una scelta irresponsabile da parte del Pd. Vuol dire non voler dare risposte a un problema che richiede urgenza, velocità. E per giunta alla vigilia del Giorno della Memoria.

Il Pd si spacca sull'antisemitismo. I riformisti non firmano il testo di GiorgisIl dibattito interno al Pd riguarda la questione dell'antisemitismo, con i senatori riformisti che hanno deciso di non firmare il testo presentato dal senatore Andrea Giorgis.

