Farioli ha recentemente rinnovato il suo contratto con il Porto, che ora si estende fino al 2028. La sua presenza in squadra si distingue per un approccio attento e solido alla fase difensiva. Questa conferma sottolinea l’importanza del suo contributo nel progetto sportivo del club portoghese, consolidando la sua posizione come elemento chiave nel reparto difensivo.

Pochi giorni fa Farioli ha firmato un nuovo contratto col Porto, con una scadenza che adesso arriva fino al 2028. Gli sono bastati quindi 6 dei 24 mesi che gli erano stati già accordati l’estate scorsa per capire che sulle sue capacità si potesse basare un progetto di lungo periodo. L’urgenza, oltre che dal record di punti nella storia del calcio portoghese in un girone d’andata (49 punti su 51 disponibili per un vantaggio di 7 lunghezze sullo Sporting secondo), era data anche dal sempre più frequente inserimento dell’allenatore italiano nelle griglie dei possibili successori di Amorim al Manchester United. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Anche al Porto, Farioli sta vincendo con la difesa

Leggi anche: De Zerbi stava vincendo la Supercoppa al 94esimo, poi il Marsiglia ha preso gol dal Psg in ripartenza con difesa altissima

Leggi anche: Thiago Silva torna in Europa: niente Serie A, firma con il Porto di Farioli

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Farioli batte Mourinho, il suo Porto vince 1-0 contro il Benfica e vola in semifinale di Coppa del Portogallo; Farioli batte Mourinho, il suo Porto vince 1-0 contro il Benfica e vola in semifinale di Coppa del Portogallo; Farioli signs new deal with FC Porto for another season; Gonçalo Borges hails Farioli, backs Porto for the title.

Difesa da record e una canzone che porta il suo nome: a Porto è “Farioli-mania” - Dal Qatar al dominio con il Porto: il rinnovo di Farioli con il club portoghese è il risultato di un processo iniziato da molto lontano ... gianlucadimarzio.com