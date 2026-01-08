Consiglio comunale di Catania Giovanni Magni nominato capogruppo di Fdi
Il Consiglio comunale di Catania ha ufficialmente nominato Giovanni Magni come nuovo capogruppo di Fratelli d’Italia. La scelta, avvenuta all’unanimità, rafforza la presenza del partito all’interno dell’assemblea comunale e rappresenta un passo importante nel percorso di collaborazione tra le forze politiche locali. La nomina sottolinea l’impegno di FdI nel territorio e la volontà di portare avanti un’azione amministrativa condivisa e responsabile.
Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia nel Consiglio comunale di Catania ha nominato all’unanimità Giovanni Magni nuovo capogruppo. "Assumo questo incarico con spirito di servizio, consapevole del valore del ruolo e della responsabilità che esso comporta – ha dichiarato Magni – senza mai. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Opposizione a Mercato Saraceno, Bernabini capogruppo: Manducchi entra in consiglio tra le fila di FdI
Leggi anche: Pisa: bufera in consiglio comunale. La Lega accusa un esponente Pd di “attacchi verbali” al suo capogruppo
Ultima seduta dell'anno, il Consiglio comunale chiude i lavori con tutte le delibere approvate; Tavoli tematici, Nicola Catania: strumento di confronto, non di cooptazione; Cosa fare a Catania a Capodanno: tutti gli eventi; Operazione antidroga, 6 arresti tra Siracusa, Catania e Civitavecchia.
Catania, il Consiglio comunale approva tutti i punti all’ordine del giorno - Il consiglio comunale ha esitato tutti i punti posti all’ordine del giorno, completando positivamente l’attività consiliare del 2025 ... ilsicilia.it
Consiglio comunale, nuova convocazione lunedì 29 dicembre - Il Consiglio comunale si riunirà lunedì 29 dicembre, alle ore 19. ienesiciliane.it
Giovanni Puglisi eletto Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Catania - A seguito delle elezioni tenute il 25, 26 e 27 novembre scorsi e della prima riunione del Consiglio svolta il 4 dicembre, sono risultati eletti nel Consiglio dell’Ordine dei Farmacisti di Catania per ... quotidianosanita.it
Sinnai, convocata la prima Commissione: al centro il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale x.com
La capogruppo Avs in consiglio comunale a Genova spiega: “Anche questo è fare politica: facendo ciò che altre non possono fare” - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.