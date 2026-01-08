Consiglio comunale di Catania Giovanni Magni nominato capogruppo di Fdi

Il Consiglio comunale di Catania ha ufficialmente nominato Giovanni Magni come nuovo capogruppo di Fratelli d’Italia. La scelta, avvenuta all’unanimità, rafforza la presenza del partito all’interno dell’assemblea comunale e rappresenta un passo importante nel percorso di collaborazione tra le forze politiche locali. La nomina sottolinea l’impegno di FdI nel territorio e la volontà di portare avanti un’azione amministrativa condivisa e responsabile.

