Italia nel mirino degli hacker | nel 2025 oltre il 10% dei cyberattacchi mondiali +600% nel settore della Difesa
Il rapporto Clusit conferma l'escalation di minacce informatiche contro il nostro Paese. Crescono gli attacchi di matrice politica, con la Difesa nel mirino e l'hacktivism che supera il cybercrime tradizionale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Italia nel mirino degli hacker: nel 2025 oltre il 10% dei cyberattacchi mondiali, +600% nel settore della Difesa - Nel primo semestre del 2025 l'Italia è stata bersaglio di oltre un decimo dei cyberattacchi globali, un dato che segna un nuovo record e consolida il ruolo del nostro Paese tra i più colpiti al mondo. Segnala msn.com
Da Sms truffa ad attacchi hacker, in aumento Asl e ospedali bersaglio - La truffa del falso Sms o della chiamata del Cup dell'Asl, ma anche l'attacco hacker ai sistemi informatici come accaduto anni fa nel Lazio e in Campania. Si legge su msn.com
