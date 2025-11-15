De Luca contro tutti | Fico? Campagna triste Manfredi? Grande faccia di bronzo gira come la Madonna Pellegrina Fdi? Sciocchi

A dieci giorni dall’apertura delle urne per le regionali in Campania, Vincenzo De Luca torna nella sua consueta diretta Facebook del venerdì e affonda i colpi su tutti i fronti. Nella penultima puntata del suo decennio alla guida della Regione, il governatore uscente, che non può correre per un terzo mandato, appare in video con un watermark che riproduce una scheda elettorale e una X sul simbolo A testa alta, la lista civica dei suoi fedelissimi schierata con il centrosinistra. Un segnale evidente della volontà di De Luca di restare dentro la contesa politica anche da “non candidato”. Ma se l’immagine cattura l’attenzione, è il tono della diretta a colpire: De Luca attacca a tutto campo, dal candidato del centrosinistra Roberto Fico al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, fino agli esponenti campani di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

