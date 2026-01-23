Davos il vertice economico si avvia alla conclusione

Il World Economic Forum di Davos si avvia alla conclusione della sua sessione annuale. Durante l’evento, sono stati affrontati temi globali di attualità, tra cui questioni di pace e cooperazione internazionale. La partecipazione di leader mondiali e la presentazione di proposte, come quella del presidente degli Stati Uniti, riflettono l’importanza di questo incontro per il dibattito economico e politico internazionale.

Il World Economic Forum di Davos chiude oggi il suo programma annuale. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sfruttato gli incontri a Davos, in Svizzera, per svelare la sua proposta di Board of Peace for Gaza, portando sul palco leader di più di una dozzina di paesi, anche se molti dei principali alleati degli Stati Uniti non hanno partecipato. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel frattempo, giovedì ha rimproverato gli alleati europei per quella che ha descritto come una risposta lenta e frammentata all'invasione russa, paragonandola al film "Ricomincio da capo" in cui il personaggio principale rivive all'infinito lo stesso giorno.

