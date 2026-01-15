Lo scontro economico si allarga e diventa armato | l’allarme da Davos

L’attuale scenario economico si presenta sempre più complesso, con tensioni crescenti che rischiano di sfociare in conflitti armati. Le recenti dichiarazioni da Davos evidenziano un quadro di incertezza globale, in cui le sfide economiche e geopolitiche si intrecciano. È importante monitorare con attenzione queste dinamiche, che influenzano il contesto internazionale e le prospettive future per imprese e cittadini.

Un mondo turbolento e tempestoso, nel quale le prospettive economiche sono incerte e i conflitti armati potrebbero farla da padrone. Pur senza una recessione in vista, poi, cresce anche il timore di bolle come quella dell'intelligenza artificiale. Lo scenario è quello delineato dal Global Risks Report del Forum economico mondiale di Davos, un'indagine che si basa sulle aspettive di oltre 1.300 tra studiosi, imprese, governi ed esponenti della società civile. L'allarme da Davos sul conflitto geoconomico. La metà di loro prevede "un mondo turbolento o tempestoso nei prossimi due anni", una percentuale in aumento di 14 punti in un anno.

