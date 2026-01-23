Dai robot che pensano alle inchieste scomode | si torna a imparare con le lezioni di Un pozzo di scienza

‘Un pozzo di scienza’, il progetto gratuito di divulgazione scientifica che il Gruppo Hera rivolge alle scuole secondarie di secondo grado, prosegue nel suo ventennale con quattro appuntamenti, che mettono al centro il valore della conoscenza, il ruolo della ricerca e l’impatto delle tecnologie.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Città della Scienza, un weekend per divertirsi e imparare con i robot: il programmaA Città della Scienza, nel weekend, è possibile scoprire Aphel, un robot umanoide che accoglie i visitatori con un saluto digitale, aiuta a orientarsi tra gli spazi e favorisce un’interazione naturale attraverso espressioni, luci, gesti e sguardi.

Dai soldi ai kamikake fino al regime iraniano che si blinda nel bunker, le inchieste del TempoLe inchieste del Tempo esplorano le reti finanziarie che collegano gruppi estremisti e regimi autoritari.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Don't Stop, Girlypop!; Dalle parole alle azioni: con la Physical AI i robot imparano, sentono e camminano con noi; Hyundai sfoggia i suoi robot e punta a trasformarli da attrazione da spettacolo a lavoratori di fabbrica in soli 2 anni.

Invasi dai robot umanoidi dalla Cina, accudiranno gli anziani, Amazon taglia mezzo milione di postiMentre si scopre che Amazon sta pensando di sostituire mezzo milione di lavoratori con altrettanti robot, nuove notizie dalla Cina gettano una luce ancora più inquietante sul nostro futuro. La ... blitzquotidiano.it

PrimeBot svela il mini robot umanoide che entra in uno zainoA proposito di robot programmabili e a misura d'uomo, di recente è stato presentato Sirius, il cane roboy della startup cinese Hengbot Innovation, che punta a portare l’AI fuori dai laboratori e ... hdblog.it

WEBINAR GRATUITO | Robotica evolutiva e IA a scuola. Un approccio embodied Come pensano le macchine e come imparano a farlo In un presente in cui l’Intelligenza Artificiale permea il nostro quotidiano è importante permettere a bambine e bambini facebook