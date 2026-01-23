Dal ciclo passivo tradizionale ai flussi digitali | l’evoluzione della gestione fornitori

L'evoluzione della gestione fornitori ha portato dalla tradizionale modalità cartacea ai flussi digitali, migliorando efficienza e precisione. Il ciclo passivo, una componente fondamentale di questa attività, si è trasformato grazie alle nuove tecnologie, riducendo errori e semplificando le procedure. Questi cambiamenti rappresentano un passo importante per ottimizzare la gestione delle risorse e migliorare la competitività aziendale.

La gestione dei fornitori rappresenta uno snodo critico per qualsiasi organizzazione. Per anni, il ciclo passivo è stato sinonimo di processi manuali, documenti cartacei e inefficienze che gravavano sui bilanci aziendali. Oggi, la digitalizzazione sta ridisegnando completamente questo scenario, trasformando flussi lenti e frammentati in ecosistemi integrati e automatizzati che generano valore strategico. Le sfide del ciclo passivo tradizionale. Il modello tradizionale di gestione fornitori si fondava su procedure manuali che iniziavano con la ricezione delle fatture cartacee e proseguivano attraverso processi di verifica, approvazione e pagamento eseguiti manualmente. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

