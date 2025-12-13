Riomaggiore si distingue nel panorama del turismo italiano per la gestione innovativa dei flussi turistici, guadagnandosi il riconoscimento agli Italian Tourism Award. Un risultato che testimonia l’efficacia delle strategie adottate dal Comune per valorizzare il territorio e migliorare l’esperienza dei visitatori, ponendo le basi per un modello di successo replicabile in altre località.

Il comune di Riomaggiore brilla tra le stelle del turismo italiano. Lo scorso mercoledì, durante la cerimonia ospitata al St. Regis di Roma – condotta da Gabriella Carlucci e in onda il prossimo martedì su Rai 2 - il Comune delle Cinque Terre ha ottenuto l’ambito premio nella categoria ‘Destinazioni Italiane’ nell’ambito dell’ Italian Tourism Award: prestigioso riconoscimento che celebra le eccellenze del turismo italiano valorizzando professionalità, innovazione e passione. A determinare la vittoria della perla delle Cinque Terre anche la riapertura della Via dell’Amore che, dopo anni di chiusure, è stata accompagnata da un modello di gestione fondato su sostenibilità e tutela del territorio, attraverso accessi contingentati, percorso a senso unico, prenotazioni limitate per gruppi e fasce orarie. Lanazione.it

Italian Tourism Award. Gestione dei flussi. Riomaggiore fa scuola - Il riconoscimento ritirato dalla sindaca Fabrizia Pecunia "Questo premio appartiene a tutte le nostre comunità". msn.com