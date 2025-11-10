Erri De Luca presenta Prime persone a Napoli
Martedì 11 novembre, alle ore 18.00, Erri De Luca incontra i suoi lettori a Napoli per presentare Prime persone, edito da Feltrinelli. L’appuntamento, a cura di Feltrinelli, si terrà presso La Santissima – Community Hub, negli spazi dell’ex Ospedale Militare di Vico delle Monache, 1. L’ingresso è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Quella con le scritture sacre per Erri De Luca è una frequentazione fitta e di lungo corso. Dal contatto prolungato con le sue pagine nasce questo racconto dell’Antico Testamento per la viva voce dei personaggi che lo popolano. Sono autobiografie folgoranti. - facebook.com Vai su Facebook
Erri De Luca: «Rileggo l'Antico Testamento ma non cambio idea su Gaza. Mica i lettori mischiano Don Chisciotte con la Spagna di oggi» - Lo scrittore: «Eva è il mio personaggio preferito perché libera la specie umana dal giardino incantato con il gesto arbitrario di spiccare il frutto proibito della conoscenza. Segnala torino.corriere.it
