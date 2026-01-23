Da Caracas a Bari, i venezuelani raccontano le loro esperienze, tra nostalgia per la terra d’origine e speranza di un futuro migliore. Le storie di chi ha lasciato il Venezuela per trovare nuove opportunità in Puglia evidenziano un legame profondo con la cultura e le radici, nonostante la distanza geografica. Questo percorso di migrazione riflette le sfide e le speranze di una comunità che cerca di costruire una nuova vita lontano da casa.

Bari e Caracas, capitale del Venezuela, sono lontani circa 8.800 km. Una distanza reale che si annulla quando le immagini degli ultimi avvenimenti che hanno scosso il Paese sudamericano arrivano sugli schermi dei cellulari. Il 3 gennaio scorso il presidente-padrone Nicolas Maduro e sua moglie.🔗 Leggi su Baritoday.it

La voce di un italiano che vive a Caracas: “L’85% dei venezuelani è contento, non festeggia solo per paura”In Venezuela, l’85% della popolazione si considera soddisfatta, ma le strade di Caracas sono silenziose durante le celebrazioni, che non si svolgono per rispetto o entusiasmo, bensì per timore.

"Il Natale dei gemellini" al Policlinico di Messina: storie di speranza e recuperoAl Policlinico di Messina, il reparto di Ginecologia e Ostetricia ha vissuto un Natale particolare, segnato da numerosi parti gemellari e dalla nascita di un parto trigemino.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Da Caracas a Bari, tra nostalgia e speranza per il proprio Paese: voci e storie dei venezuelani di Puglia.

Da Caracas a Bari, tra nostalgia e speranza per il proprio Paese: voci e storie dei venezuelani di PugliaQuasi 9mila km separano la nazione sudamericana e l'Italia. La fuga dalla dittatura di Maduro e i nuovi scenari dopo il suo arresto. Il racconto di chi guarda con apprensione e fiducia alle vicende de ... baritoday.it

Quel legame tra Corato e Caracas, «una seconda patria per tanti di noi coratini»A raccontare cosa sta accadendo è innanzitutto Lisa Musto, coratina che vive a Caracas. «Dell'attacco si sentivano gli elicotteri ma solo grazie ai social abbiamo capito» Elicotteri che sorvolano la ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Donato Di Bari Bis. . diretta live di mercoledi 21 gennaio 2026.. Cari amanti della canzone Napoletana ascoltatemi tutti i LUNEDÌ, MERCOLEDÌ e VENERDÌ dalle 15.00 alle 17.00 in diretta con il mio programma “*LA VOCE DI NAPOLI*” !!!! Guarda la dirett - facebook.com facebook