Giornata contro la violenza sulle donne | la Rete della Memoria in piazza Umberto I

Il Comune di Marcianise promuove, in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza di Genere, l’iniziativa “La Rete del Rispetto – La Rete della Memoria”, che si terrà il 27 novembre 2025, dalle 10 alle 12, in Piazza Umberto I. La manifestazione, simbolicamente. 🔗 Leggi su Casertanews.it

