Giornata contro la violenza sulle donne | la Rete della Memoria in piazza Umberto I

Casertanews.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Marcianise promuove, in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza di Genere, l’iniziativa “La Rete del Rispetto – La Rete della Memoria”, che si terrà il 27 novembre 2025, dalle 10 alle 12, in Piazza Umberto I. La manifestazione, simbolicamente. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

giornata contro violenza donneGiornata mondiale contro la violenza sulle donne 2025, frasi e citazioni per riflettere sul 25 novembre - Abbiamo scelto le frasi e le citazioni più significative per riflettere e sensibilizzare sul tema. Come scrive fanpage.it

giornata contro violenza donne25 novembre, oggi la Giornata contro la violenza sulle donne - Tante le iniziative in programma in tutta Italia: il Parlamento e Palazzo Chigi si illuminano di arancione. Si legge su repubblica.it

giornata contro violenza donneGiornata per l'eliminazione della violenza contro le donne, le iniziative in Provincia - Il consiglio provinciale aderisce all'iniziativa "Posto occupato". Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Contro Violenza Donne