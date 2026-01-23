Crisi profonda e caos organizzativo nella Asl | la denuncia di Taglieri 5 stelle che presenta un' interpellanza

Il consigliere regionale Taglieri (M5S) segnala una crisi grave e un disorganizzazione persistente nel servizio di facchinaggio della Asl Lanciano-Vasto-Chieti. In un’interpellanza, invita la giunta Marsilio a intervenire, evidenziando come la situazione richieda misure immediate e concrete. La denuncia sottolinea la necessità di un’attenzione reale e di un’azione risolutiva per superare le criticità che compromettono il funzionamento del servizio sanitario locale.

Disagi negli ospedali provinciali dopo la dismissione del servizio di facchinaggio, come lamentato da tempo dal consigliere regionale, che evidenzia anche altre serie criticità e ne chiede conto all'assessore Verì “Di fronte alla crisi ormai strutturale del servizio di facchinaggio nella Asl Lanciano-Vasto-Chieti, che denuncio da mesi in tutte le sedi istituzionali, la giunta Marsilio non può più tacere, voltarsi dall’altra parte o far finta che nulla stia accadendo”. Sono le parole del capogruppo del Movimento 5 stelle in consiglio regionale, Francesco Taglieri, che annuncia di aver depositato un'interpellanza “per chiedere conto di quanto sta avvenendo e, soprattutto, di cosa intendano fare per porre fine a una situazione diventata insostenibile”, spiega.🔗 Leggi su Chietitoday.it

"La Asl è nel caos, facchinaggio smantellato, ferie forzate e demansionamenti": la denuncia di Taglieri (5 stelle)La Asl Lanciano-Vasto-Chieti sta affrontando una significativa crisi organizzativa, con il servizio di facchinaggio smantellato, ferie forzate e demansionamenti.

