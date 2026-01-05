La Asl è nel caos facchinaggio smantellato ferie forzate e demansionamenti | la denuncia di Taglieri 5 stelle

La Asl Lanciano-Vasto-Chieti sta affrontando una significativa crisi organizzativa, con il servizio di facchinaggio smantellato, ferie forzate e demansionamenti. Dal 1° gennaio, l’azienda sanitaria risulta priva di un sistema di supporto adeguato, generando preoccupazioni tra i dipendenti e complicando le attività quotidiane. La situazione evidenzia una difficoltà crescente nella gestione delle risorse e dei servizi, suscitando attenzione e richieste di intervento.

Asl dimezza orari facchinaggio, scatta stato di agitazione - La Cgil Chieti e la Filcams Cgil Chieti hanno proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori impegnati nel servizio di facchinaggio nei presidi ospedalieri della provincia di Chieti affidati, con ... ansa.it

Stipendi tagliati, sciopero dei lavoratori facchinaggio - I 53 lavoratori dei servizi di facchinaggio nei presidi ospedalieri, appaltati alle società Auriga e Dussma, hanno scioperato questa mattina contro i tagli del monte ore e, di conseguenza, dello ... ansa.it

