La Asl è nel caos facchinaggio smantellato ferie forzate e demansionamenti | la denuncia di Taglieri 5 stelle
La Asl Lanciano-Vasto-Chieti sta affrontando una significativa crisi organizzativa, con il servizio di facchinaggio smantellato, ferie forzate e demansionamenti. Dal 1° gennaio, l’azienda sanitaria risulta priva di un sistema di supporto adeguato, generando preoccupazioni tra i dipendenti e complicando le attività quotidiane. La situazione evidenzia una difficoltà crescente nella gestione delle risorse e dei servizi, suscitando attenzione e richieste di intervento.
“Dal 1° gennaio, la Asl Lanciano-Vasto-Chieti è di fatto priva di un servizio strutturato di facchinaggio. I lavoratori che per anni hanno garantito questa funzione essenziale sono stati collocati in ferie fino al 12 gennaio e, al rientro, destinati ad attività di pulizia dei reparti sotto altra. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: "La Asl in grave ritardo nei pagamenti degli operatori Adi, a rischio stipendi e servizi": la denuncia di Taglieri (5 stelle)
Leggi anche: "Stipendi non pagati, tagli ai servizi e rischio di un effetto domino sulle cooperative alla Asl di Chieti": la denuncia di Taglieri (5 stelle)
"La Asl è nel caos, facchinaggio smantellato, ferie forzate e demansionamenti": la denuncia di Taglieri (5 stelle) - "I lavoratori che per anni hanno garantito questa funzione essenziale sono stati collocati in ferie fino al 12 gennaio e, al rientro, destinati ad attività di pulizia dei reparti sotto altra società", ... chietitoday.it
Asl dimezza orari facchinaggio, scatta stato di agitazione - La Cgil Chieti e la Filcams Cgil Chieti hanno proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori impegnati nel servizio di facchinaggio nei presidi ospedalieri della provincia di Chieti affidati, con ... ansa.it
Stipendi tagliati, sciopero dei lavoratori facchinaggio - I 53 lavoratori dei servizi di facchinaggio nei presidi ospedalieri, appaltati alle società Auriga e Dussma, hanno scioperato questa mattina contro i tagli del monte ore e, di conseguenza, dello ... ansa.it
Oltre il Canestro: Quando l'ADHD scende in campo IL NOSTRO LOGO SUL CUORE, IL "CAOS ORGANIZZATO" IN CAMPO Grazie alla Witch League, abbiamo deciso di portare l’ADHD dove non te lo aspetti: sul parquet. Perché un’associazione come - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.