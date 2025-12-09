Cricket l’Italia giocherà tre amichevoli a Dubai in preparazione alla Coppa del Mondo T20
L’Italia parteciperà a una serie di tre amichevoli T20 International a Dubai, dal 23 al 26 gennaio 2026, in vista della Coppa del Mondo T20 di febbraio. La tournée bilaterale contro l’Irlanda si svolgerà al Sevens Stadium, offrendo ai giocatori un’importante occasione di preparazione prima della competizione mondiale.
L’Italia e l’Irlanda si affronteranno in una tournée bilaterale, composta da tre amichevoli T20 International di cricket maschile, in programma al Sevens Stadium di Dubai tra il 23 ed il 26 gennaio 2026, in preparazione alla Coppa del Mondo, che scatterà a febbraio. Tra le due Nazionali c’è un solo precedente in un match T20 ufficiale, andato in scena nel 2023 ad Edimburgo, in Scozia, in occasione del torneo di qualificazione alla Coppa del Mondo 2024, in cui vinse l’Irlanda per 7 runs. Nel 2012, invece, ad Abu Dhabi, si era disputato un match non ufficiale, andato all’Irlanda per 2 wicket. Dopo i tre match le due Nazionali da Dubai voleranno direttamente sui campi della Coppa del Mondo: l’Italia si recherà in India, dove sfiderà Bangladesh, Inghilterra, Indie Occidentali e Nepal nel Gruppo C, mentre l’Irlanda si sposterà in Sri Lanka, dove affronterà Australia, Sri Lanka, Zimbabwe ed Oman nel Gruppo B. 🔗 Leggi su Oasport.it
