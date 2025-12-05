Da villaggio operaio a laboratorio Un film su Crespi d’Adda

(Bergamo) Un documentario per ricordare l’entrata nel patrimonio dell’Unesco, avvenuta 30 anni fa, del villaggio operaio di Crespi d’Adda, uno dei siti industriali meglio conservati d’Europa. Oggi alle 21, nel piccolo e suggestivo teatro del villaggio, che è situato nel territorio di Capriate San Gervasio, sarà proiettato in anteprima nazionale il film “Crespi d’Adda. Utopie del lavoro“ del regista Alessandro Melazzini, documentarista italiano naturalizzato tedesco. L’evento, che rientra nell’ambito del festival della letteratura del lavoro “Produzioni ininterrotte“, è aperto a cittadini, studiosi e appassionati e, secondo i suoi organizzatori, l’Associazione Crespi d’Adda, sarà l’occasione per riflettere sul valore della memoria, sulla forza del patrimonio industriale e sul futuro di un sito che, pur radicato nella storia, guarda con coraggio alle sfide del presente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

