Crans Moretti esce dal carcere | cauzione di 200 mila franchi Meloni | Chiederemo conto Tajani | Oltraggio alle famiglie

Il Tribunale di Sion ha deciso la scarcerazione di Moretti, arrestato in relazione alla tragica notte di Capodanno in cui sono deceduti 40 giovani nel suo locale. La cauzione è stata fissata a 200 mila franchi. Meloni e Tajani hanno espresso preoccupazione e richiesto chiarimenti, evidenziando l’importanza di fare luce sui fatti e di tutelare le famiglie coinvolte.
DAL NOSTRO INVIATOSION (SVIZZERA) - Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation, a Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte 40 e persone e 116 sono rimaste ferite. L'uomo - assieme alla moglie Jessica Maric - è indagato per omicidio, lesioni e incendio colposi. L'uomo, che ha pagato una cauzione di 200 mila franchi (215 mila euro circa) sarà comunque sottoposto a misure cautelare come l'obbligo di firma e la consegna dei documenti di identità. La decisione del Tribunale delle misure coercitive di scarcerare Jacques Moretti, è stata presa «a seguito di una nuova valutazione del rischio di fuga - si legge nelle motivazioni - e dopo aver esaminato l'origine dei fondi e la natura dei rapporti tra l'imputato e la persona che ha versato» la cauzione pari a circa 215 mila euro. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
