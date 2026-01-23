Crans Moretti titolare del Constellation esce dal carcere | pagata la cauzione di 200 mila franchi Tajani |   Oltraggio alle famiglie

Crans, Moretti, proprietario del Constellation, è stato scarcerato dopo aver pagato una cauzione di 200 mila franchi. Il Tribunale di Sion ha deciso la sua liberazione in relazione all’incidente di Capodanno, in cui sono morte 40 persone. Tajani ha commentato l’evento come un “oltraggio alle famiglie”, sottolineando la gravità della situazione. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica e giudiziaria.

DAL NOSTRO INVIATOSION (SVIZZERA) - Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation, a Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte 40 e persone e 116 sono rimaste ferite. L'uomo - assieme alla moglie Jessica Maric - è indagato per omicidio, lesioni e incendio colposi. L'uomo, che ha pagato una cauzione di 200 mila franchi (215 mila euro circa) sarà comunque sottoposto a misure cautelare come l'obbligo di firma e la consegna dei documenti di identità. La decisione del Tribunale delle misure coercitive di scarcerare Jacques Moretti, è stata presa «a seguito di una nuova valutazione del rischio di fuga - si legge nelle motivazioni - e dopo aver esaminato l'origine dei fondi e la natura dei rapporti tra l'imputato e la persona che ha versato» la cauzione pari a circa 215 mila euro. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

