Crans Montana Jacques Moretti è libero | un amico ha pagato la cauzione di 200mila franchi ?Tajani | Oltraggio alle famiglie

Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans-Montana, è stato rimesso in libertà dal Tribunale di Sion, che ha disposto la scarcerazione dopo il pagamento di una cauzione di 200mila franchi da parte di un amico. La vicenda nasce dalle indagini relative alla tragica morte di 40 persone a Capodanno. Il ministro Tajani ha commentato l’accaduto definendolo un “oltraggio alle famiglie”.

Jacques Moretti è libero. Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione del proprietario del Constellation, a Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte 40 e persone e 116 sono rimaste ferite. L'uomo - assieme alla moglie Jessica Maric - è indagato per omicidio, lesioni e incendio colposi. Moretti sarà sottoposto a misure cautelare come l'obbligo di firma e la consegna dei documenti di identità. Perché è stato scarcerato? La decisione del Tribunale delle misure coercitive di scarcerare Moretti è stata presa «a seguito di una nuova valutazione del rischio di fuga - si legge nelle motivazioni - e dopo aver esaminato l'origine dei fondi e la natura dei rapporti tra l'imputato e la persona che ha versato» la cauzione di 200mila euro. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans-Montana, è stato rimesso in libertà dal Tribunale di Sion, che ha disposto la scarcerazione dopo il pagamento di una cauzione di 200mila franchi.

Jacques Moretti è stato rilasciato dal carcere dopo che un amico ha pagato la cauzione di 200mila franchi, ritenuta dal tribunale adeguata e dissuasiva.

