Crans-Montana i primi 2 ustionati tornano a casa dopo le dimissioni dal Niguarda | ma altri sono molto gravi

Due giovani, di 15 e 16 anni, sono stati dimessi dall’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stati ricoverati a seguito della tragedia di Crans-Montana. Attualmente, altri otto feriti sono ancora in cura, con condizioni variabili. La situazione rimane critica, e le autorità monitorano attentamente l’evoluzione dei casi.

Buone notizie dall’ospedale Niguarda di Milano dove si trovano ricoverati diversi italiani feriti e ustionati a Crans-Montana. Guido Bertolaso, assessore al welfare della Regione Lombardia, ha infatti reso noto che sono arrivate le dimissioni per due giovani, di 15 e 16 anni, entrambi di Milano, che ora potranno tornare a casa dai propri cari dopo il grande spavento. Entrambi presto potrebbero tornare dietro i banchi di scuola. Ancora delicata, invece, la situazione degli altri ricoverati: stabili in quattro, mentre altrettanti si trovano ancora in terapia intensiva con seri problemi di natura respiratoria. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Crans-Montana, i primi 2 ustionati tornano a casa dopo le dimissioni dal Niguarda: ma altri sono molto gravi Crans Montana, Baruffaldi Preis, Centro ustionati Niguarda: "I ragazzi che arriveranno sono molto gravi"Al Centro grandi ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano si concentrano le attenzioni sul grave stato dei giovani feriti provenienti dalla Svizzera, a seguito dell’incendio al bar Le Constellation di Crans Montana. Crans-Montana, dimessi i primi due ustionati dal Niguarda: hanno 16 e 14 anniA Crans-Montana, i primi due giovani pazienti ustionati, di 16 e 14 anni, sono stati dimessi dal centro grandi ustionati dell’ospedale Niguarda dopo settimane di cure. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Crans-Montana, la sfida della riabilitazione post-ustioni; Crans-Montana, Bertolaso: Nei prossimi giorni le dimissioni dal Niguarda dei primi feriti; Crans-Montana, gli ultimi video prima del disastro; La Procura di Sion: Finora indagati solo i Moretti. Eleonora Palmieri posta il volto ustionato - Bertolaso: Ci vorrà tempo perché tutti i feriti di Crans siano fuori pericolo. Crans-Montana, Bertolaso: «Nei prossimi giorni le dimissioni dal Niguarda dei primi feriti»Probabilmente saranno due gli ustionati che verranno dimessi dall'ospedale milanese. Dovranno però continuare le cure in day hospital ... milano.corriere.it Telecamere del Le Constellation a Crans-Montana spente, disattivate tre minuti prima dell'inizio dell'incendioLe telecamere del locale di Crans-Montana si sono spente tre minuti prima dell’incendio. Quei 180 secondi sono ora centrali nelle indagini ... virgilio.it La 29enne si trovava al Constellation di Crans-Montana quel maledetto Capodanno. Fuori pericolo, per lei il recupero sarà ancora lungo. - facebook.com facebook Crans-Montana. Elsa Rubino, 15 anni, di Biella, è tra le sopravvissute più gravi: ustioni sul 60% del corpo. Dopo 22 giorni in coma ha riconosciuto i genitori. «Un’emozione immensa, ma la lotta è appena iniziata», ha detto il papà. Forza Elsa x.com

