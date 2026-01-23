A Crans-Montana, i primi due giovani pazienti ustionati, di 16 e 14 anni, sono stati dimessi dal centro grandi ustionati dell’ospedale Niguarda dopo settimane di cure. I ragazzi, sopravvissuti al incendio, sono ora tornati a casa per riaccompagnarsi alla famiglia, segnando un passo importante nel percorso di recupero dopo l’incidente.

Dopo settimane di cure intensive, i primi due ragazzi sopravvissuti al rogo di Crans-Montana hanno lasciato il centro grandi ustionati dell’ospedale Niguarda per tornare a casa dai loro familiari. Si tratta di due giovani di 16 e 14 anni, trasportati al Niguarda nei primi giorni di gennaio in condizioni critiche. Dopo circa venti giorni di terapie e assistenza specialistica, i ragazzi hanno ricevuto il via libera dei medici per le dimissioni, un segnale di speranza in una vicenda che ha sconvolto le comunità italiane e svizzere. La conferma è arrivata da Regione Lombardia e dall’ assessore al Welfare Guido Bertolaso, che nel corso di un punto stampa davanti al pronto soccorso aveva già anticipato la possibilità di dimissioni imminenti, condizionate ai progressi clinici dei giovani pazienti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Crans-Montana, dimessi i primi due ustionati dal Niguarda: hanno 16 e 14 anni

Strage di Crans Montana: allertato Centro ustionati del Niguarda, in arrivo i primi tre pazientiIn seguito alla tragica incidente di Crans Montana, il Centro ustionati del Niguarda è stato allertato e si prepara ad accogliere i primi tre pazienti.

Strage Crans-Montana, la macchina dei soccorsi: primi tre ustionati in arrivo al Niguarda di MilanoDopo l’esplosione al Costellation bar di Crans-Montana, che ha causato numerose vittime e feriti, è scattata la risposta immediata delle squadre di soccorso internazionali.

